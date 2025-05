Stabil durch die Woche...: Wochenrückblick KW 19-2025: Hoffnung durch Handel - Märkte schöpfen Zuversicht!

Anzeige / Werbung

Sowohl die People's Bank of China als auch die Bank of England setzten mit Zinssenkungen neue Impulse und unterstützten damit den Kurs der expansiven Geldpolitik.

in den USA hingegen blieb die Federal Reserve zurückhaltend, insbesondere im Hinblick auf die laufenden Zolldiskussionen. Zwar kamen von der Fed keine neuen Klarheiten, doch allein das Ausbleiben negativer Überraschungen wurde von den Anlegern bereits als positiver Impuls gewertet, was sich an den stabilen Aktienkursen ablesen ließ.

Besonders im Fokus stand jedoch die Handelspolitik. Mit einer Einigung zwischen Großbritannien und den USA kam erstmals seit Monaten wieder Bewegung in den festgefahrenen Zolldialog. Auch Gespräche mit China nehmen Formen an - sollte es hier zu Fortschritten kommen, könnte das der nächste Befreiungsschlag für die globalen Märkte werden. Bis dahin bleibt allerdings noch Unsicherheit im Spiel - doch immerhin: Das Schreckgespenst einer unmittelbaren Rezession scheint vorerst vertrieben. Die US-Anleiherenditen deuten aktuell nicht auf einen Konjunkturabsturz hin, und der S&P 500 tastet sich an seine vielbeachtete 200-Tage-Linie heran. Sollte die Rallye, die im April begonnen hat, anhalten, werden jedoch weitere positive Handelssignale notwendig sein.

Rohstoffe: Kupfer abwartend - Gold glänzt erneut

Auf den Rohstoffmärkten herrscht derzeit Zurückhaltung. Die Händler an der London Metal Exchange warten gespannt auf die anstehenden US-chinesischen Handelsgespräche. Der Kupferpreis verharrt mit rund 9.400 US-Dollar je Tonne auf hohem Niveau - ein Spiegelbild der abwartenden Haltung vieler Marktteilnehmer.

Ganz anders das Bild beim Gold: Das Edelmetall konnte erneut zulegen und notierte zum Wochenschluss bei rund 3.330,- US-Dollar je Unze. Die zunehmenden Spannungen zwischen Indien und Pakistan sorgten für eine steigende geopolitische Risikoaufschlag, was den Appetit auf sichere Häfen verstärkte. Zudem bleibt die strukturelle Nachfrage nach Gold durch Zentralbanken und ETF-Zuflüsse hoch - der Trend zeigt weiterhin nach oben.

Ausblick und Fazit: Berichtssaison und Datenflut: Noch ist nicht Schluss!

Zwar sind schon die Quartalszahlen von rund 90?% der S&P-500-Unternehmen raus, aber noch immer sind Schwergewichte wie Cisco, Walmart, Alibaba, Allianz, Richemont, Applied Materials und Deutsche Telekom stehen in den kommenden Tagen dran. Ihre Ergebnisse könnten die Marktstimmung noch einmal spürbar beeinflussen.

Auch auf der makroökonomischen Bühne wird es nicht ruhiger. Am Dienstag richtet sich der Blick auf die Inflationsdaten aus den USA für den Monat April - ein zentraler Datenpunkt für die Fed. Am Donnerstag folgt ein weiteres volles Paket: Das BIP für das erste Quartal aus dem Vereinigten Königreich, die US-Einzelhandelsumsätze und derErzeugerpreisindex werden nämlich erwartet. Zusätzlich spricht Jerome Powell am Donnerstag in Washington - seine Einschätzungen könnten entscheidend für die mittelfristige Zinspolitik sein.

Den Abschluss der Woche bildet ein Daten-Doppelschlag aus Asien und den USA: Am Freitag veröffentlicht Japan seine Wachstumszahlen, während in den USA der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan erste Stimmungsbilder für den Mai liefert.

Die Märkte bewegen sich in einem schmalen Korridor zwischen vorsichtigem Optimismus und anhaltender Skepsis. Die jüngsten Fortschritte in der Handelspolitik könnten ein Signal für die nächste Phase der Entspannung sein - vorausgesetzt, den Worten folgen auch bald konkrete Taten. Die Zinssenkungen aus China und Großbritannien haben bereits gezeigt, dass die geldpolitischen Akteure bereit sind zu handeln. Nun liegt es an den politischen Entscheidungsträgern, die wirtschaftliche Unsicherheit weiter zu reduzieren.

