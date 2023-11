The following instruments on XETRA do have their first trading 14.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.11.2023Aktien1 CA5005838365 Kootenay Silver Inc.2 CA50067J1030 Koryx Copper Inc.3 CA83569N2077 Sonoran Desert Copper Corp.4 US9279591062 Viper Energy Inc.Anleihen/ETF1 XS2717426220 DNB Boligkreditt A.S.2 XS2717986876 Dänemark, Königreich3 US713448FU72 PepsiCo Inc.4 US713448FV55 PepsiCo Inc.5 XS2715940891 Sandoz Finance B.V.6 USU9273ADY83 Volkswagen Group America Finance LLC7 USU9273ADX01 Volkswagen Group America Finance LLC8 USU9273ADW28 Volkswagen Group America Finance LLC9 XS2719090636 INEOS Quattro Finance 2 PLC10 XS2715941949 Sandoz Finance B.V.11 DE000A351XF8 Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH12 BE0002977586 Proximus S.A.13 XS2715297672 Sandoz Finance B.V.14 USN4776JAC10 Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.15 XS2719137965 Hungarian Export-Import Bank PLC16 XS2708355115 IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.17 US48020QAB32 Jones Lang Lasalle Inc.18 DE000NLB4WW7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-19 DE000NLB4WU1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-20 DE000NLB4WS5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-21 DE000NLB4V60 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-22 DE000NLB4V37 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-23 DE000NLB4WD7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-24 DE000NLB4WB1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-25 DE000NLB4V86 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-26 BE0002976570 UCB S.A.27 US731068AA07 Polaris Inc.28 US713448FW39 PepsiCo Inc.29 IE000RUF4QN8 Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF