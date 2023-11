Die Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03) wuchs in den ersten neun Monaten 2023 im Umsatz um 32,7 % und verbesserte zeitgleich seine Profitabilität signifikant. Auch der Auftragseingang konnte den starken Vorjahreswert deutlich überbieten, was zu einem erheblichen Anstieg des Auftragsbestands führte. Zudem konnte jüngst durch die Übernahme von LACOM das technologische Portfolio im Bereich der Batterie- und Brennstoffzellenherstellung strategisch erweitert werden. Auf Basis der guten Auftragslage beschleunigte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten von 150,4 Mio. € im Vorjahr um 32,7 % auf nunmehr ...

