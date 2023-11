Der britische Tabakkonzern Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929) kündigt eine dritte Zwischendividende in Höhe von 51,82 Pence sowie eine Schlussdividende in Höhe von ebenfalls 51,82 Pence je Aktie an. Die Zahlung der dritten Dividende erfolgt am 29. Dezember 2023 (Record day ist der 24. November 2023) und die Zahlung der Schlussdividende am 28. März 2024 (Record day ist der 16. ...

