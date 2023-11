RWE: Umsatz unter Strom

Werbung







Am Dienstagmorgen veröffentlichte der deutsche Energiekonzern RWE zum Höhepunkt der Quartalssaison seine Zahlen für das abgelaufene Quartal. Dem Konzern gelingt es seine Umsätze zu steigern.



Mit den schwierigen wirtschaftlichen Umständen kommt der Stromerzeuger RWE offenbar gut zurecht. Aus den Zahlen für das dritte Quartal diesen Jahres ergibt sich ein klares Umsatzplus. Nach den ersten neun Monaten kann RWE ein Nettoergebnis von 3,8 Milliarden Euro ausweisen, damit konnte das Ergebnis des Vorjahreszeitraums beinahe verdoppelt werden. Zudem erzielte der Konzern ein Umsatzwachstum, obwohl die produzierte Strommenge im Vorjahresvergleich um 18.800 Gigawattstunden auf 96.476 Gigawattstunden geschmälert wurde. Dennoch konnte RWE in beinahe allen Bewertungskennzahlen ein Plus vermelden. So stieg auch das bereinigte EBITDA des Konzernes von 3,3 Milliarden im Vorjahr auf 6,15 Milliarden in diesem Jahr an.



Zusätzlich zu den starken Ergebnissen beleuchtet der Konzern seine Investitionsbemühung. Allein in den ersten neun Monaten hat RWE über zehn Milliarden Euro in das Growing Green Wachstumsprogramm geleitet. Diese Bemühungen führen zu einer Steigerung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. Die RWE-Aktie reagierte positiv und konnte in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung mit einem Plus notieren.













Sie wollen stets auf dem neuesten Stand bleiben? Neben kostenlosen Webinaren und Artikeln bieten wir zudem einen Wochenausblick an. Dieser wird am Wochenende auf unserer Website, wie auch auf unserem Instagram-Channel, veröffentlicht. Hier fassen wir die wichtigsten Ereignisse für die kommende Woche zusammen. Somit behalten Sie stets einen Überblick über den Kapitalmarkt. Machen Sie sich gerne einen Überblick über unser großes Informationsangebot.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC