FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der US-Bank Citigroup hat am Dienstag bei Continental Käufer angelockt. Die Titel waren am Morgen mit einem Anstieg von 3,7 Prozent auf 66,38 Euro größter Gewinner im Dax , der vor den am Nachmittag erwarteten US-Inflationsdaten auch weitere Kursgewinne verbuchte. Die Citigroup hatte die Aktie nach eingehender Analyse des Geschäftsbereichs Automotive Technologies von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.

Ein näherer Blick auf die Produkteinführungen in der Automotive-Sparte deuteten darauf hin, dass die Veränderungen bald Früchte tragen dürften. Die Sparten-Marge dürften nach Einschätzung des Experten Sanjay Bhagwani in den Jahren 2025 und 2026 schrittweise auf rund 5,5 und circa 7 Prozent steigen.

Er sieht sich für die kommenden beiden Jahre um 20 bis 30 Prozent über dem Konsens mit Blick auf die Erwartungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit). Außerdem vergab er den Papieren den Status "Positive Catalyst Watch" vor dem Dezember anstehenden Kapitalmarkttag./tih/mis