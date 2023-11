Elysium Solar will die Photovoltaik-Anlage mit rund 46 Megawatt bis 2025 realisieren. Die finale Genehmigung der Anlage ist fast erreicht.Solarstrom, Landwirtschaft und Biodiversität auf einer Fläche - dies ist das Ziel des 46-Megawatt-Photovoltaik-Projekts, das Elysium Solar in Brandenburg realisieren will. Die große Agri-Photovoltaik-Anlage nimmt nun konkrete Formen an. Die betroffene Gemeinde habe einstimmig für den Satzungsbeschluss votiert. Damit sei die Genehmigungsseite fast abgeschlossen, teilte Elysium Solar am Dienstag mit. Den Standort veröffentlichte Elysium Solar nicht, nur dass das ...

