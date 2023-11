Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag haben die europäischen Börsen keine grossen Bewegungen gemacht.Paris / London - Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag haben die europäischen Börsen keine grossen Bewegungen gemacht. Der EuroStoxx 50 notierte am Dienstagmittag 0,11 Prozent höher mit 4236,76 Punkten. Der französische Cac 40 trat auf der Stelle, während der britische FTSE 100 um 0,27 Prozent auf 7406,04 Punkte nachgab. Marktteilnehmer erhoffen sich von den US-Daten Hinweise auf die künftige...

Den vollständigen Artikel lesen ...