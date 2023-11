Die Zürcher Laufschuhfirma On bleibt nach neun Monaten auf Wachstumskurs. Auch im dritten Quartal verkaufte das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen deutlich mehr Schuhe.Zürich - Die Zürcher Laufschuhfirma On bleibt nach neun Monaten auf Wachstumskurs. Auch im dritten Quartal verkaufte das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen deutlich mehr Schuhe. Insbesondere die Direktverkäufe an die Kunde nahmen zu. Nun wurde die Zielsetzung für das Gesamtjahr erhöht. Von Juli bis September stieg der Umsatz um 47 Prozent auf 480,5 Millionen Franken...

Den vollständigen Artikel lesen ...