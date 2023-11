Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4981/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #525 geht es vor allem um AT&S, die Kapitalmassnahmen ankündigt und Gespräche mit der ÖBAG bestätigt. Für die ÖBAG, die heuer mit der Telekom Austria sehr gut punkten konnte, könnte dies sogar ein Auftakt für Grösseres sein. Wie wärs mit einer aufgewerteten ÖBAG auch in Hinblick auf private Investorenbeteiligung am Wiener Kapitalmarkt? AT&S wird übrigens 2024 bei unserer permanenten Roadshow in Deutschland auf Tour gehen, wie ...

