Die Zürcher Laufschuhfirma On bleibt nach neun Monaten auf Wachstumskurs. Auch im dritten Quartal verkaufte das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen deutlich mehr Schuhe.Zürich - Die Zürcher Laufschuhfirma On bleibt nach neun Monaten auf Wachstumskurs. Nun wurde der Ausblick auf das laufende Jahr erhöht. Das Ende der Fahnenstange scheint aber noch lange nicht erreicht. Auch an den ehrgeizigen Zielen bis 2026 hält On fest. «Wir wollen den Umsatz nochmals verdoppeln», sagte Finanzchef und Co-CEO Martin Hoffmann im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP am Dienstag.

