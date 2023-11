Steigende Zinsen sind Gift für die Börse, und führen in der Regel zu leicht nachgebenden Börsennotierungen. In dieser Phase sind Anleger auf der Suche nach attraktiven Zinsen. So bietet eine Amazon-Aktienanleihe 13 Prozent Zinsen, hier die Details. Mit der Aktienanleihe auf Amazon (WKN: HS3B1G) haben Anleger, die Möglichkeit 13 Prozent bei einer Laufzeit bis zum 20. November 2024 zu bekommen. Dabei ist es unerheblich, in welche Richtung sich der Amazon-Kurs bewegt hat. Die Zinszahlung ist garantiert, ...

