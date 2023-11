Stagnierende Verbraucherpreise im Oktober schüren die Hoffnung der US-Investoren auf ein Zinsplateau und treiben die führenden US-Indizes am Dienstag kräftig in die Höhe. 30 Minuten vor dem Beginn des Präsenzhandels steigt der Dow Jones um 375 Punkte oder rund 1,1 Prozent. Für den Nasdaq Composite geht es um mehr als 1,6 Prozent in die Höhe. Wie US-Stellen berichteten, stagnierten die Verbraucherpreise im Vormonat, während Analysten mit einem kleinen Zuwachs gerechnet hatten. Alle aktuellen Entwicklungen ...

