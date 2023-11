Berlin - Linken-Chef Martin Schirdewan fordert mit Blick auf den geplanten Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dass die Bundesregierung andere Wege der Kommunikation nutzt. "Erdogan sollte ausgeladen werden", sagte er dem Nachrichtenportal "T-Online" am Dienstag.



"Wir sind der Bundesregierung gerne behilflich einen entsprechenden und kostensparenden Videokonferenz-Link zu erstellen." Staatsbesuche seien vor allem symbolische Politik, nötige Gespräche könnten auch auf anderer Ebene geführt werden. "Es ist doch schizophren, wenn die Ampel einem Terror-Unterstützer den roten Teppich ausrollt", so Schirdewan weiter. Erdogan könne seiner Ansicht nach nur Staatsgast sein, wenn er sich vom fundamentalistischen Terror distanziere und seine kriegerischen Attacken in den Nachbarländern beende.

