NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Nvidia vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 605 US-Dollar. Der Chipkonzern dürfte stark abgeschnitten haben und einen ebenso starken Ausblick auf das Schlussquartal liefern, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet auch generell konstruktive zukunftsgerichtete Kommentare des Managements, die seine optimistische Einschätzung der Aktien bekräftigen sollten. Das Risiko-Rendite-Profil der Papiere sei attraktiv./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 02:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040

