In einer Kurzmitteilung zu den Polytec-Zahlen meinen die Analysten von Raiffeisen Research: "Aufgrund einer schwächeren Umsatzdynamik lagen die Ergebnisse von Polytec in Q3 unter unseren Prognosen. Unter Berufung auf kurzfristig niedrigere Abrufzahlen hat das Unternehmen seine Umsatzprognose für das GJ 23 erneut von EUR 650 Mio. auf ca. EUR 630 Mio. gesenkt (ursprüngliche Indikation EUR 650-700 Mio.). Vor diesem Hintergrund schließt das Management nun auch ein negatives operatives Ergebnis nicht mehr aus. Zuletzt wurde noch ein positives EBIT angepeilt. Der Umsatz stagnierte in Q3 bei EUR 146 Mio., wobei sowohl die Pkw- als auch die Nutzfahrzeugsparte unter unseren Erwartungen lagen. Nachdem das EBIT in Q1 und Q2 im Break-even Bereich lag, wurde im Q3 ein operativer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...