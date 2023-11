Milde Inflationsdaten haben der Erholung am US-Aktienmarkt am Dienstag kräftig Schub gegeben.New York - Milde Inflationsdaten haben der Erholung am US-Aktienmarkt am Dienstag kräftig Schub gegeben. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,28 Prozent auf 34'779 Zähler und damit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Oktober merklich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozent.

