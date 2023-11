Was dies US-Inflationszahlen für die Geldpolitik zu bedeuten scheinen: Die Fed sollte darin Anzeichen für einen Erfolg sehen, aber nicht so weit, dass sie die Zinsen gerade jetzt senken sollte.Die aktuellen US-Inflationszahlen kommentiert Florian Ielpo, Head of Macro, Multi Asset bei Lombard Odier Investment Managers Die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen blieb insgesamt hinter den Prognosen zurück: Die Abweichungen für den Monat wurden mit 0,1 % erwartet, die Veröffentlichung ergab jedoch einen Preisanstieg von 0 %. Die Gesamtjahreszahlen sanken von 3,7 % auf 3,2 %

