Die Analysten von Montega bestätigen ihre Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 9,50 Euro für FACC. Sie meinen: "FACC konnte in Q3 den positiven Umsatztrend fortsetzen. Für die Bewältigung der langfristig angelegten Produktionsratensteigerungen relevanter Plattformen der großen OEMs baut der Konzern seine Kapazitäten zunehmend aus, was gemeinsam mit dem aktuellen hohen Niveau v.a. bei Materialeinkauf und Logistik auch in den Folgequartalen auf der Profitabilität lasten dürfte. Verhandlungen mit OEMs über eine gemeinsame Kompensation dieser Kostenanstiege sollten hier Abhilfe schaffen."

