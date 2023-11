Der Rückgang der Inflation in den USA hat den europäischen Aktienmärkten am Dienstag kräftigen Anschub verliehen.Paris / London - Der Rückgang der Inflation in den USA hat den europäischen Aktienmärkten am Dienstag kräftigen Anschub verliehen. Der EuroStoxx 50 stieg um 1,41 Prozent auf 4291,72 Punkte auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. In den USA gingen im Oktober die Verbraucherpreise zurück. Auch die Kerninflation sank leicht, während Ökonomen mit einer unveränderten Rate gerechnet hatten.

