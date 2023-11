Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) kündigte an, während der China International Import Expo (CIIE) 2023 die strategische Kooperationsvereinbarung "Carbon & Digital" mit Johnson Controls Inc. (Johnson Controls) zu unterzeichnen, ein Schritt, der die Synergie der beiden Unternehmen stärken wird, während sie sich bemühen, Innovationen für die Nachhaltigkeit in Städten voranzutreiben. Im Rahmen der Partnerschaft, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung von kohlenstofffreien Fabriken und Industrieparks liegt, werden die beiden Unternehmen ein grünes und kohlenstoffarmes Lieferkettensystem einrichten, um den Energiesektor in die Lage zu versetzen, die Effizienz zu steigern und den CO2-Fußabdruck zu verringern."Die Einrichtung des gemeinsamen Labors wird die Zusammenarbeit zwischen Shanghai Electric und Johnson Controls im Bereich der grünen, kohlenstoffarmen und nachhaltigen Entwicklung von Städten weiter vertiefen. Es wird uns ermöglichen, unsere komplementären Stärken zu nutzen, um die koordinierte Entwicklung von Stromquellen und Lasten zu erleichtern und die nahtlose Integration digitaler und intelligenter Lösungen zu nutzen, um Kooperationsmöglichkeiten in verschiedenen Szenarien zu erkunden, einschließlich Städten, Industrieparks, Straßen und Gebäuden. Unser gemeinsames Ziel ist es, integrierte Lösungen und intelligente Dienstleistungsplattformen zu schaffen, die mehrere Energiequellen wie Strom, Kälte, Wärme und Gas miteinander verbinden und so gemeinsam eine grüne und kohlenstoffarme Transformation fördern", sagte Liu Ping, Präsident von Shanghai Electric.Industrieparks zeichnen sich durch einen hohen Energieverbrauch und einen großen CO2-Fußabdruck aus. Mit einem Anteil von 69 % am Gesamtenergieverbrauch und 31 % an den Kohlendioxidemissionen in China sind sie die Hauptverursacher von Kohlendioxidemissionen in städtischen Gebieten, die parallel zum sozioökonomischen Wachstum zunehmen dürften. Trotz ihrer starken Auswirkungen auf den Kohlenstoffausstoß dienen diese Produktionszentren als zentraler Wirtschaftsmotor. Mehr als 20.000 dieser Zentren im ganzen Land tragen zu mehr als 30 % des Wirtschaftswachstums bei.In einer konzertierten Aktion zur Bewältigung der ökologischen Herausforderungen, die mit den energieintensiven Industriesektoren verbunden sind, haben Shanghai Electric und Johnson Controls gemeinsam innovative Lösungen entwickelt, um den CO2-Fußabdruck von Produktionsanlagen zu reduzieren und gleichzeitig deren Energieeffizienz zu steigern. Die beiden Unternehmen haben gemeinsam den Standard for Zero Carbon Industrial Park Implementation Path Planning and Evaluation Guidelines entwickelt und damit einen soliden Rahmen geschaffen, der Chinas laufende Mission zur Dekarbonisierung seiner Industriezonen unterstützt.Der auf der China International Industry Fair 2023 vorgestellte (https://en.prnasia.com/releases/apac/shanghai-electric-showcases-multiple-world-class-scientific-and-technological-innovations-at-the-china-international-industrial-fair-2023-in-shanghai-420316.shtml) Standard enthält Leitlinien für "eine digitale Plattform" als Managementgrundlage für klimaneutrale Parks, "neun technologische Pfade" in Schlüsselbereichen sowie die Strategie, ein integriertes Energiesystem mit "Quelle-Netz-Last-Speicher" einzuführen, das Industrieparks dabei unterstützt, die Emissionsreduzierung zu den geringsten Kosten zu maximieren.Die Wurzeln der Geschäftsallianz zwischen Shanghai Electric und Johnson Controls reichen bis ins Jahr 2015 zurück, um gemeinsame Anstrengungen in den Bereichen kohlenstofffreie Technologie und grüne Entwicklung zu unternehmen. Die beiden werden ihre gemeinsame Mission der Förderung einer umweltbewussten, kohlenstoffarmen Entwicklung fortsetzen und ihre Zusammenarbeit vertiefen, indem sie gemeinsam intelligente Technologien für Industrieparks und Gebäude, die Entwicklung energieeffizienter und umweltfreundlicher Produkte sowie Energiespeicherprodukte der nächsten Generation erforschen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2275888/Shanghai_Electric_Inks_Agreement_Johnson_Controls_CIIE_2023_Plans_Establish.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-schlieWt-auf-der-ciie-2023-eine-vereinbarung-mit-johnson-controls-und-plant-die-einrichtung-eines-labors-zur-forderung-einer-umweltfreundlicheren-stadtentwicklung-301987923.htmlPressekontakt:Shen Jin,shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/5649131