(shareribs.com) Frankfurt / New York 14.11.2023 - Technologiewerte zeigen sich am Dienstag auf breiter Front fest. Inflationsdaten aus den USA sorgen für deutliche Kursgewinne an den Aktienmärkten. In Frankfurt legten SMA Solar und Infineon zu. Der DAX stieg um 1,8 Prozent auf 15.614 Punkte, gestützt von Zalando, Vonovia und Continental. Leichte Verluste verzeichneten Commerzbank und Rheinmetall. ...

