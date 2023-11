The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.11.2023

ISIN Name

BE0003844611 MDXHEALTH S.A.

CA13708P2017 CANALASKA URANIUM LTD

CA9546061099 WEST MINING CORP

CA98959U1084 ZINC8 ENERGY SOLUTI. INC.

CNE100001S81 POLY CULTURE GROUP H YC 1

IE00B66B5T26 BARRYROE OFF EO 0,001

US7745082047 ROCKWOOL AS SP.ADR/1/10 B

