Zalando | Pro7 | Nucera: US-Inflationsdaten entfesseln DAX-Familie - der Börsentag im Überblick!

Die US-Inflationsdaten haben die Zinsängste der Anleger weggewischt. Wie im Rausch griffen sie zu. Zalando stürmte zweistellig in die Höhe und war nicht der einzige Wert mit hohen Kursgewinnen. Der Börsentag in Zahlen.

Kaum waren die US-Inflationdaten veröffentlicht, zogen die Kurse fast durch die Bank an. Der DAX war fast in Sekundenschnelle über der Marke von 15.500 Punkten. Besonders die zuletzt verschmähten Sorgenkinder der DAX-Familie standen auf einmal ganz oben auf der Einkaufsliste der Anleger. Die US-Inflationsdaten elektrisierten die Anleger regelrecht. Am Ende des Handelstages konnte der DAX ein Plus von 1,67 Prozent verzeichnen und ging mit 15.614,43 aus dem Handelstag. Damit hellt sich das Chartbild im deutschen Leitindex deutlich auf.

Ohne Nachricht stürmte die Aktie von Zalando mit einem zweistelligen Kursplus an die Spitze im deutschen Leitindex. Ihr dicht auf den Fersen waren die Titel von Sartorius und Vonovia - beide Papiere verzeichneten ein Plus von über acht Prozent.

Während sich die Vonovia-Aktie damit seit Jahresbeginn auf ein ein Plus von rund zwölf Prozent vorgearbeitet hat, haben Zalando (30 Prozent Minus seit Jahresbeginn) und Sartorius (- 27 Prozent seit Jahresanfang) noch deutlich Luft nach oben. Besonders Zalando dürfte bis Jahresende davon profitieren, dass die Zinsen wohl nicht mehr von der US-Notenbank angehoben werden.

RWE überzeugt mit seinen Zahlen

Nach den Quartalszahlen stieg der Kurs des Versorgers aus Essen auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. RWE konnte nach neun Monaten das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 80 Prozent 6,15 Milliarden Euro steigern. Zudem bekräftigte der DAX-Konzern seine Jahresgewinnprognose. Ende des Jahres soll das operative Ergebnis bei 7,1 bis 7,7 Milliarden Euro liegen.

Einen Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr will RWE-Finanzvorstand Michael Müller in gut zwei Wochen auf einem Kapitalmarkttag in London geben. Sollte dabei auch noch eine üppige Erhöhung der Dividende rausspringen, dann könnte die Aktie durchaus über 40 Euro aus dem laufenden Jahr gehen und damit auf Jahressicht doch noch ein kleines Kursplus erreichen.

Siemens Energy am Ziel?

Um fast drei Prozent legt die Aktie von Siemens Energy zu. Die erwünschten Bürgschaften liegen jetzt vor, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Es umfasst 15 Milliarden Euro und im Gegenzug wird es für die Anleger keine Dividende und für die Vorstandsetage keine Bonuszahlungen geben.

Inwieweit sich der frühere Mutterkonzern Siemens an dem Hilfspaket beteiligt, ist noch nicht ganz klar. Aus der Konzernzentrale war nur zu vernehmen, dass Siemens sich dazu erst äußert, "sobald alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen und die Verträge ausgeführt wurden." Ein Unternehmenssprecher betonte: "Wir haben uns von Anfang an dafür eingesetzt, die bestmögliche Lösung für alle interessierten Parteien zu finden."

Es wird gemunkelt, dass Siemens dem ganzen Schlamassel noch etwas Positives abringen kann, indem der DAX-Konzern Siemens Energy für zwei Milliarden Euro weitere Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen Siemens Indien abkauft.

Unterm Strich sollte sich Siemens Energy sich ein Beispiel an Konkurrenten Ørsted nehmen. Hier mussten der Finanzvorstand und der Vorstand für das operative Geschäft heute ihren Hut nehmen.

Im MDAX konnten ProSiebenSat.1 und Delivery Hero nach ihren Quartalszahlen mit jeweils zweistelligen Zuwächsen an die Index-Spitze setzen. Beide Titel hatten in diesem Jahr bislang einen schweren Stand bei den Anlegern und liegen seit Jahresbeginn über 30 Prozent im Minus. Heute wittern die Anleger wohl das Nachholpotenzial bei beiden Werten.

Dass die Fed die Zinsen eventuell überhaupt nicht mehr erhöht, ist auch der Immobilien-Branche zugutegekommen. Obwohl TAG Immobilien heute keine guten Zahlen präsentierte und ankündigte, keine Dividende für 2023 zu zahlen, drehte die Aktie ins Plus und konnte am Ende des Handelstages ein Plus von mehr als sieben Prozent verzeichnen.

Die neuen Pläne Wasserstoff-Pläne der Bundesregierung sorgten für einen Lichtblick im Kurs von Thyssenkrupp Nucera. Nachdem der Kurs schon deutlich unter den Ausgabepreis gefallen ist, ging es heute mal in die andere Richtung. Etwas mehr als zehn Prozent konnte die Aktie zulegen. Trotzdem liegt die Aktie noch deutlich mehr als 20 Prozent unter ihrem Ausgabepreis. Aber vielleicht ist es der Anfang einer deutlichen Erholung.

Außerhalb der DAX-Familie konnten Friedrich Vorwerk und Aumann mit ihren Zahlen auf sich aufmerksam machen. Während bei Friedrich Vorwerk die Auftragsbücher kräftig angeschwollen sind, konnte Aumann mit einer Prognoseerhöhung bei den Anlegern punkten. Beide Aktien sind ein Fall für die Watchlist und an schwachen Tagen eine Überlegung wert.

Ist die Jahresendrallye jetzt im vollen Gange?

Der heutige Tag war sicherlich Balsam auf die arg strapazierten Seelen der Kleinanleger. Er sollte allerdings auch nicht überbewertet werden. Heute sind sicherlich viele "Short-Seller" nervös geworden und haben einen Teil ihrer Positionen aufgelöst. Damit sind wohl auch die deutlichen Kursgewinne einiger Sorgenkinder zu erklären.

Das bedeutet aber nicht, dass DAX & Co. bis zum Jahresende nicht weiter anziehen. Nur die Geschwindigkeit dürfte sich verlangsamen und nicht alle Aktien dürften bei der Jahresendrallye eine führende Rolle einnehmen. Defensive Titel wie Versicherer oder die Deutsche Telekom werden jetzt nicht sehr weit oben auf den Kurszetteln der Anleger stehen. Trotzdem sollten Anleger die Papiere im Depot behalten.

Ohne Short geht es nicht!

Kleine Randnotiz: Nachdem Hedgefonds-Manager Michael Burry seine Short-Wette gegen die US-Indizes erfolgreich abgeschlossen hat, geht aus einer heute veröffentlichten Wertpapiermeldung zum Ende des dritten Quartals hervor, dass Burry einen neue Short-Wette aufgelegt hat. Jetzt wettet er gegen Nvidia & Co. Burry hat eine Put-Position gegen 100.000 Anteile des iShares Semiconductor ETF aufgelegt.

Ob die Wette aufgeht könnte sich schon nächste Woche entscheiden. Da legt Nvidia seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Sollten die nicht passen, dann könnte Burry auch in diesem Fall recht behalten.

Markus Weingran, Aktien-Experte der wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Tipp aus der Börsenlounge: Börsenexperte Stefan Klotter lüftet das Sektoren-Geheimnis auf das Aktien-Profis vertrauen. In den USA sind die Unternehmen der großen Indizes elf bestimmten Sektoren zugeordnet. Wer das Zusammenspiel dieser Bereiche kennt, kann zur richtigen Zeit in die richtigen Unternehmen investieren. Der Schlüssel zur Performance! Bestellen Sie sich den neuen Premium-Report mit ausgesuchten Trading-Werten von Chartspezialist Stefan Klotter!

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

Markus Weingran, Aktien-Experte wallstreetONLINE Börsenlounge