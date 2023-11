An seiner Sitzung vom Dienstag hat der Verwaltungsrat der Swiss Amcham Rahul Sahgal zum Nachfolger von Martin Naville ernannt.Zürich - Die schweizerisch-amerikanische Handelskammer erhält einen neuen Chef. CEO Martin Naville tritt nach 20 Jahren im Amt zurück. An seiner Sitzung vom Dienstag habe der Verwaltungsrat der Swiss-American Chamber of Commerce (Swiss Amcham) Rahul Sahgal zu seinem Nachfolger ernannt, teilte die Handelskammer mit. Sahgal tritt seine neue Stelle im kommenden Sommer an.

