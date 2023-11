Die Ernte der rotfleischigen und rotschaligen Sorte Rouge läutet die Hochsaison für den Vertrieb von Kissabel® in Europa ein. Im Oktober endete die Ernte des revolutionären Apfelsortiments mit farbigem Fruchtfleisch in Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland und der Schweiz, so die Mitteilung von Kissabel®. Foto © Kissabel® Der britische Partner...

