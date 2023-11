Am Mittwoch 22. und Donnerstag 23 November findet in Karlsruhe Europas führende Spargelfachmesse expoSE statt. - Wir sind dabei! Wir laden Sie herzlich ein, unseren Stand zu besuchen, um über Themen wie Spargelpflanzen, Sortenwahl, Marktentwicklung, Produktion und Erntetechniken, freibleibend zu sprechen. Foto © Teboza Der Stand von Teboza befindet sich in Halle 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...