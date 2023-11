© Foto: Sebastian Kahnert/dpa



Der Onlinehändler Amazon kooperiert in Zukunft mit Social Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder Snapchat, um das Kaufen noch einfacher zu machen. Wertvolle Synergien auch für die Aktie?Ein Bild versenden, Stories angucken und gleich das in der Werbung gezeigte Handy über Amazon kaufen: für Snapchat-Nutzer soll all das bald gehen, ohne auch nur die App zu wechseln. Das verkündete ein Sprecher von Amazon am Montag. Der Deal mit Snapchat verdeutlicht damit die Strategie des E-Commerce-Riesen, zunehmend Produkte über Social Media zu verkaufen. Erst kürzlich verkündete das US-Unternehmen ähnliche Pläne mit dem Facebook-Eigentümer Meta sowie Pinterest. Für die optimale Kundenerfahrung …