Nach einem freundlichen Handelstag am Dienstag könnte der deutsche Leitindex DAX auch am heutigen Mittwoch weitere Zugewinne verzeichnen. Der Broker IG taxiert den DAX rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15.640 Zähler. Im Fokus stehen am heutigen Handelstag erneut einige Quartalsberichte.Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex nach erfreulichen Inflationsdaten aus den USA 1,8 Prozent höher schließen können bei 15.614,43 Zählern. Heute fällt der Blick auf eine ganze Reihe ...

