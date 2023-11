Wie wir an der Aktie von McDonald's (WKN: 856958) eindrucksvoll erleben können, lässt sich im Bereich Fast Food anscheinend eine Menge Geld verdienen. Denn wie heißt es doch so schön: "Getrunken und gegessen wird immer." Allerdings stellt McDonald's mit über 40.000 Restaurants (Stand: 31.12. 2022) in diesem Segment den Marktführer dar. Doch mit KFC, Pizza Hut und Burger King gibt es in der Branche noch andere beliebte Schwergewichte. Wer aber daran interessiert ist, über eine Investition auch ...

