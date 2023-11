Der Shutdown in den USA ist abgewendet. Die Demokraten und Republikaner einigten sich in der Nacht auf Mittwoch auf eine neue Gesetzesvorlage, die nun an den Senat zur Verabschiedung weitergereicht wurde. Siemens Energy schließt ein Horror-Jahr ab. Das Windgeschäft zog den gesamten Konzern in den Keller und führte zu einem satten Verlust, was der Nachfrage vonseiten der Kunden jedoch keinen Abbruch tat. Berkshire Hathaway legte die Details für das 3. Quartal offen. Insgesamt sieben Unternehmensbeteiligungen wurden verkauft.Asien zieht mit. Der Aktienhandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...