Mit der Hoffnung auf eine deutliche Entspannung der Geldpolitik zeichnen sich zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt nach dem starken Vortag Anschlussgewinne ab. Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,13 Prozent auf 15.634 Punkte. Starke Vorgaben von der Wall Street - der Dow Jones stieg am Dienstag um mehr als 1 Prozent - und aus Asien unterstützen den deutschen Handel. Am Nachmittag stehen weitere wichtige Inflationsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...