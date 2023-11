Das Photovoltaik-Unternehmen aus Nantes hat eine Beteiligung von 20 Prozent erworben und erhält einen Sitz im Aufsichtsrat. Seine Expertise in der Dünnschicht-Abscheidung soll dazu beitragen, die Entwicklung von Modulen mit Silizium-Perowskit-Tandemsolarzellen zu beschleunigen, die Holosolis in einem zweiten Schritt herstellen und vermarkten will.von pv magazine Frankreich Die Ankündigungen für die zukünftige 5 Gigawatt-Fabrik für Solarzellen und -module von Holosolis in Hambach (Moselle) häufen sich. Nach dem Einstieg des deutschen Spezialisten für die Metallisierung von Solarzellen, Heraeus, ...

