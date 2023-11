Valneva hält am 20. Dezember 2023 im französischen Nantes eine Hauptversammlung ab, bei der beschlossen werden soll, das derzeitige zweistufige Governance-Modell des Unternehmens, das einen Aufsichtsrat und einen Vorstand umfasst, durch ein einstufiges Modell zu ersetzen, das von einem Board of Directors geleitet wird. Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer von Valneva, der künftig ebenfalls dem Board of Directors angehören soll: "Da Valneva weiter wächst, glauben wir, dass der Wechsel zu einem in unserer Branche üblichen Governance-Modell es uns ermöglichen wird, die Effektivität und Effizienz der Unternehmensführung weiter zu verbessern."

