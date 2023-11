Das treibt den DAX am Mittwoch kräftig nach oben und lässt Anleger jetzt auf die Jahresendrallye hoffen. Außerdem im Fokus: die Aktien von Ceconomy und Grand City. Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt optimistisch. Der DAX zog im frühen Handel am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 15.676 Punkte an, nachdem er am Dienstag 1,8 Prozent gewonnen hatte. Damit stand der deutsche Leitindex so hoch wie seit knapp zwei Monaten nicht mehr. DAX (WKN: 846900) ...

