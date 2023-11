Der französische Industriekonzern Alstom S.A. (ISIN: FR0010220475) will auf der Aktionärsversammlung im Juli 2024 keine Dividende für das Geschäftsjahr 2023/24 vorschlagen, wie der Konzern am Mittwoch bei Vorlage der Halbjahreszahlen mitteilte. In diesem Jahr wurden für das Geschäftsjahr 2022/23 (endete am 31. März 2023) 0,25 Euro ausgeschüttet. Im ersten Halbjahr, das am 30. September 2023 endete, betrug der Gewinn 1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...