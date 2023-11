EQS-Ad-hoc: stock3 AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

stock3 AG: Geplante Übernahme des Projekts "Tradermacher" der PS Capital GmbH



15.11.2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 stock3 AG: Geplante Übernahme des Projekts "Tradermacher" der PS Capital GmbH Übernahme von "Tradermacher" ist die zweite große Investition in einen reichweitenstarken Social-Media-Kanal

positive Effekte auf alle Plattformen der stock3 AG erwartet

Stärkung des Segments Abo-Dienste durch den kostenpflichtigen Service "Tradermacher Depot" München, 15.11.2023 - Die Münchner stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8) plant im Rahmen eines Asset Deals die Übernahme des Projekts "Tradermacher" der PS Capital GmbH. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Klärung letzter vertraglicher Inhalte sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats der stock3 AG. Die Übernahme soll aus dem Eigenkapital finanziert werden. Nach der Mehrheitsbeteiligung an der Goldesel Trading & Investing GmbH wäre dies für die stock3 AG bereits die zweite Investition in einen reichweitenstarken Social-Media-Auftritt. Das Projekt "Tradermacher" umfasst einen eigenen Youtube-Kanal mit 112.000 Abonnierenden, einen umfangreichen E-Mail-Verteiler und den kostenpflichtigen Service "Tradermacher Depot". Frontmann Lars Erichsen spricht mit seinen Inhalten insbesondere überdurchschnittlich aktive Anleger und Trader an und gehört zu den bekanntesten Finfluencern im deutschsprachigen Raum. Seine Zielgruppe wie auch der Kommunikationskanal Youtube passen ideal zur Ausrichtung der stock3-Plattformen. Das Tradermacher-Team rund um Lars Erichsen wird die stock3 AG beim weiteren Aufbau und der Reichweitensteigerung ihrer eigenen Social-Media-Kanäle sowie bei der Integration der Marke "Tradermacher" in ihre Angebote unterstützen. Weitere Synergieeffekte werden sich auch für das gesamte Portal - stock3.com, das stock3 Terminal und die stock3 App - ergeben. Daneben erwartet sich die stock3 AG von der Übernahme für das kommende Jahr einen deutlichen sechsstelligen Beitrag zum Konzernumsatz und einen positiven Ergebnisbeitrag. Da der Asset Deal jedoch zunächst das Ergebnis des Jahres 2023 belasten würde, wird die Veröffentlichung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf den Zeitraum nach der erfolgten Übernahme verschoben. Über die stock3 AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Juliane Paul juliane.paul@stock3.com



