NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach der Ankündigung einer möglichen Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von zunächst 33 Euro belassen. Wie Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, richteten sich alle Augen auf die Selbstverpflichtung des Managements zur Stärkung der Bilanz. Unter den dazu geplanten Maßnahmen dürften der Verkauf von Vermögenswerten und das neue Kosteneffizienzprogramm gut am Markt ankommen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 02:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 02:36 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

