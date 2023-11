In Alfeld an der Leine baut Kyon Energy einen Batteriegroßspeicher mit 137,5 MW Leistung. Es ist bis dato das größte genehmigte Speicherprojekt in Europa. Der Batterieentwickler Kyon Energy hat die Genehmigung für ein neues Batteriegroßspeicherprojekt in Alfeld (Leine), Niedersachsen, erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat wird die Anlage eine Speicherleistung von 137,5 Megawatt und eine Speicherkapazität von 275 Megawattstunden erbringen. Damit sei sie das bislang größte genehmigte Speicherprojekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...