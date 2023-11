Seit Anfang dieser Woche kann die neue 11,5%-Anleihe der BDT Media Automation GmbH (ISIN: DE000A351YN0) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase läuft bis zum 28. November 2023. Es ist bereits der dritte Bond des Rottweiler Unternehmens. Dr. Holger Rath, Geschäftsführer und CEO der BDT Media Automation GmbH, erklärt im Anleihen Finder Interview warum das Unternehmen wohl einen steilen Wachstumskurs vor sich hat und wofür die Anleihemittel konkret verwendet werden sollen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Dr. Rath, die BDT Media Automation GmbH ist auf Wachstumskurs. Nun legen Sie eine neue Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro auf - wo sollen die Mittel hinfließen? In welchen Bereichen ist Investitionsbedarf?

Holger Rath: Wir konzentrieren uns ganz klar auf die Wachstumsfinanzierung im Bereich Storage Automation. Die zufließenden Mittel dienen konkret dem Ausbau der Produktionsanlagen in Mexiko, dem Aufbau von Fertigungsanlagen in China und der Vorfinanzierung für laufende Projekte im Bereich Storage Automation.

Anleihen Finder: Die Anleihe 2017/24 hatte lediglich ein Volumen von 5 Mio. Euro, das nicht ganz ausplatziert war. Inwiefern konnten Sie von dieser Anleihe-Finanzierung dennoch profitieren? Und zeugt die neue, größere Anleihe von der Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren?

Holger Rath: Das vergleichsweise kleine Volumen der Anleihe 2017/2024 hatte einen ganz einfachen Grund: Die Refinanzierung unserer allerersten Anleihe 2012/2017 wurde damals weitestgehend durch eine Private-Debt-Finanzierung gesichert. Deshalb benötigten wir aus der Anleihe 2017/2024 inklusive des Umtauschangebots lediglich noch einen Betrag von 3,5 Mio. Euro. Da wir dieses Ziel letztlich mit 3,8 Mio. Euro sogar übertroffen haben, war unsere letzte Anleihe-Emission ein voller Erfolg. Dass wir jetzt ein deutlich größeres Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro anbieten, ist in der Tat das Ergebnis unserer positiven Unternehmensentwicklung in den vergangenen Jahren. Nach dem erfolgreichen Turnaround in 2022 stehen die Zeichen nun ganz klar auf Wachstum, wie unsere geplante Mittelverwendung eindeutig widerspiegelt.

Anleihen Finder: Wie haben sich denn die operativen Kennzahlen (Umsatz, EBITDA, Gewinn) in den vergangenen Jahren entwickelt?

Holger Rath: Unsere Kennzahlen haben sich sehr positiv entwickelt - vor allem 2022, nachdem wir den Turnaround geschafft hatten. Der Umsatz stieg um 44 % auf 72,5 Mio. Euro und das EBITDA um 18 % auf 7,8 Mio. Euro, während das Ergebnis nach Steuern sich von -0,2 Mio. ...

