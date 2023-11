Polestar hat mit der Produktion des Polestar 4 in China begonnen. Das elektrische SUV-Coupé läuft ab sofort im Geely-Werk in Hangzhou Bay vom Band und soll noch 2023 an erste Kundinnen und Kunden in China geliefert werden. Die offizielle Markteinführung des Polestar 4 in allen anderen Polestar-Märkten ist für Anfang 2024 geplant, wie der Hersteller in der Mitteilung zum Produktionsstart bekräftigt. In diesen Märkten sollen die Auslieferungen des ...

