Photovoltaik-Kraftwerke waren im ersten Quartal 2023 relativ wenig von Redispatchmaßnahmen betroffen. Die Abregelung erfolgt dagegen sehr häufig bei Windparks auf See, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht.Im Jahr 2022 beliefen sich die Kosten für Netzengpassmanagementmaßnahmen nach Angaben der Bundesnetzagentur bei rund 4,2 Milliarden Euro und damit fast doppelt so hoch wie noch 2021. Nur an 160 Stunden gab es im vergangenen Jahr keine Netzeingriffe. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die ...

