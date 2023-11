Performance One (PO1) hat seine endgültigen Zahlen für das 1. Halbjahr 23 veröffentlicht, die mit den zuvor veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen übereinstimmen. AlsterResearch veranstaltete außerdem einen Earnings Call mit Vorstandsmitglied Denis Lademann. Eine Aufzeichnung finden Sie auf www.research-hub.de/events. In H1 '23 erwirtschaftete PO1 einen stabilen Umsatz von EUR 5,8 Mio., verglichen mit EUR 5,9 Mio. in H1 '22. Dennoch konnte das EBITDA dank strikter Kostendisziplin deutlich um EUR 0,9 Mio. verbessert werden. Die GJ23-Prognose wurde im Einklang mit den aktuellen Entwicklungen bestätigt. Darüber hinaus gab das Unternehmen erstmals optimistische mittelfristige Ziele bekannt und erwartet bis '27 einen Umsatzanstieg auf EUR 78 Mio. bei einer attraktiven EBITDA-Marge von 26%. Diese Ziele implizieren einen steilen Wachstumspfad und liegen deutlich über den Erwartungen von AlsterResearch. In Anbetracht des frühen Stadiums der E-Health-Services halten die Analysten von AlsterResearch es jedoch für zu früh, um ihre Erwartungen in Richtung dieser Ziele zu erhöhen. Dennoch sehen sie die ehrgeizigen Ziele als positiv an, da sie auch ein wirklich positives Marktumfeld widerspiegeln. AlsterResearch empfiehlt weiterhin KAUFEN bei einem unveränderten Kursziel von EUR 15,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG





