Hören: http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch (Spotify leider wieder mit Publishing Delay, andere Plattformen laufen) Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #526 geht es um Barclays als neuen Marktteilnehmer an der Wiener Börse, Gutes zu UBM und AT&S sowie Valneva" Aktienkäufe bei EuroTeleSites und Research zu FACC, Polytec, Rosenbauer. Auf unserer permanenten Podcast-Roadshow in Deutschland 2024 wird uns auch Immofinanz begleiten. CEO Radka Döhring: "Als größte Volkswirtschaft in Europa ist Deutschland für die Immofinanz sowohl ...

