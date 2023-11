Die Stadtwerke-Gesellschaft TEE baut ihr Portfolio an Solarstromanlagen in Deutschland auf 100 MW aus. Neu hinzu kommt ein Park in Mecklenburg-Vorpommern. Die Stadtwerke-Kooperation Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co KG (TEE) baut die Photovoltaik für den Eigenbestand weiter aus. Wie das Aachener Unternehmen mitteilte, übernimmt es den Solarpark Grüssow in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser weise einer Spitzenleistung von 7,2 Megawatt (MWp) aus. Die TEE erhöhe damit ihr Solarportfolio auf insgesamt ...

