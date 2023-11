DJ PTA-News: B+S Banksysteme AG: Zwischenmitteilung Q1 2023/24

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/15.11.2023/13:30) - Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 einen Umsatz von TEUR 2.625 und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 65 verzeichnen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden TEUR 2.233 Umsatzerlöse und TEUR 160 sonstige betriebliche Erträge realisiert. Somit lag die Betriebsleistung mit TEUR 2.690 um TEUR 297 über dem Vorjahresquartal.

Die bezogenen Leistungen in Höhe von TEUR 322 (Q1 2022/23: TEUR 215) betreffen produktbezogene Dienstleistungen. Die Personalkosten lagen im Berichtsquartal bei TEUR 1.557 (Q1 2022/23: TEUR 1.649). Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal (TEUR 297) im ersten Quartal 2023/24 auf TEUR 312 gestiegen. Grund dafür ist der Abschluss neuer Leasingverträge über KFZ und EDV-Hardware an den Standorten München und Salzburg. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 455 (Q1 2022/23: TEUR 431) enthalten im Wesentlichen Fuhrparkkosten, Kosten für Versicherungen, Kommunikations-kosten sowie Beratungs- und Prüfungskosten.

Im Berichtsquartal wurde ein operatives Ergebnis (EBIT - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von TEUR 14 (Q1 2022/23: TEUR -199) und ein EBITDA von TEUR 326 (Q1 2022/23: TEUR 98) erzielt. Das Finanzergebnis ist bedingt durch die Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen negativ (TEUR 53 im Berichtsquartal und TEUR -38 in der Vergleichsperiode). Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) betrug im Berichtsquartal TEUR -39 (Q1 2022/23: TEUR -237). Unter Berücksichtigung der latenten Steuern und der Steuern vom Einkommen und Ertrag ergibt sich ein Periodenergebnis von TEUR -29 (Q1 2022/23: TEUR -242).

Im Berichtsquartal ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen in der Vermögensstruktur. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind von TEUR 2.408 auf TEUR 2.103 gesunken. Die liquiden Mittel sind von TEUR 508 im Vergleichszeitraum auf TEUR 452 gesunken. Die Liquidität ist weiterhin durch laufende Einnahmen und bestehende Kreditlinien gesichert.

Die Bilanzsumme zum 30.09.2023 (TEUR 24.605) ist um TEUR 360 gegenüber dem 30.09.2022 (TEUR 24.965) gesunken. Das Eigenkapital in Höhe von TEUR 13.052 ist im Vergleich zum 30.09.2022 um TEUR 493 gestiegen. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 53 %. Die langfristigen Verbindlichkeiten (TEUR 5.645, 30.09.2022: TEUR 6.507) sind durch planmäßige Tilgung von Leasingverbindlichkeiten um TEUR 862 gesunken. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind von TEUR 5.628 im Vorjahresquartal auf TEUR 5.908 im Berichtsquartal gestiegen. Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Kreditinstituten sind im Berichtsquartal in Höhe von TEUR 900 in Anspruch genommen worden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 194 gestiegen, Vertragsverbindlichkeiten gemäß IFRS 15, sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind im Vergleich zum 30.09.2022 um TEUR 86 gestiegen.

Die Mitarbeiterzahl betrug im Durchschnitt im ersten Quartal des Geschäfts-jahres 2023/24 75 Mitarbeiter sowie 2 Vorstände. Im Vergleichs-zeitraum des Vorjahres waren es 101 Mitarbeiter und 2 Vorstände. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Bajtvorks Makedonia doo. mit 21 Mitarbeitern am 28.02.2023 aus dem Konsolidierungskreis ausgeschieden ist.

Der B+S Konzern bietet eine umfassende und leistungsfähige Produktpalette an. Diese umfasst neben der Kontoführung und dem Zahlungsverkehr die Bereiche Treasury und Trading, Währungs- und Risikomanagement, Electronic Banking sowie Wertpapierhandelssysteme mit Simulationen und Schulungsprogrammen. Für die gesamte Produktpalette bietet der B+S Konzern neben Lizenz und Wartung auch den kompletten Betrieb an.

Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft strebt für das laufende Geschäftsjahr ein positives Ergebnis gemäß Prognose an. Die Realisierung dieser Zielsetzung ist jedoch auch von äußeren Faktoren, wie beispielsweise dem Kunden- oder dem Marktumfeld, deren zukünftige Entwicklung nicht exakt vorhergesehen werden kann, abhängig. Bezüglich der Chancen und Risiken wird auf den Geschäftsbericht 2022/23 verwiesen.

Ansprechpartner:

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft

Simon Berger

Vorstand

Telefon: +49 89 - 741 19 - 0

E-Mail: ir@bs-ag.com

(Ende)

Aussender: B+S Banksysteme AG Adresse: Elsenheimerstraße 57, 80687 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Simon Berger Tel.: +49 89 74 119 E-Mail: ir@bs-ag.com Website: www.bs-ag.com

ISIN(s): DE0001262152 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)