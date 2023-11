DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS schließt Partnerschaft mit saudischem Flugsicherungsdienstleister NERA

Wien (pta/15.11.2023/13:45) - * Die Zusammenarbeit unterstreicht Frequentis' Engagement zur Verbesserung der Flugsicherung (ATM) im Königreich Saudi-Arabien und im Nahen Osten * Partnerschaft zur Lieferung innovativer Lösungen, die die Sicherheit, Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz in der Flugsicherung steigern * Die Lösungen inkludieren Frequentis' Sprachkommunikationssysteme und Advanced Automated Tower Lösungen

Frequentis und NERA, ein saudischer Flugsicherungsdienstleister, haben ein Partnerschaftsabkommen über die Lieferung modernster technischer und operativer Lösungen geschlossen, die die Sicherheit und Effizienz steigern und zugleich internationalen Sicherheitsstandards entsprechen.

"Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit NERA, die unser Engagement zur Verbesserung der Flugsicherung in Saudi-Arabien und im Nahen Osten unterstreicht. Sie unterstützt unsere gemeinsame Vision, neue Branchenstandards zu setzen und die Zukunft der Luftfahrt zu gestalten. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und produktive Partnerschaft, die dem Luftfahrtsektor der Region Verbesserungen in der Sicherheit, Nachhaltigkeit und betrieblichen Effizienz bringen wird", sagt Josef Kutschi, Geschäftsführer Frequentis Middle East.

Die Partnerschaft umfasst die Kooperation der beiden Partner bei Projekten von beiderseitigem Interesse im Rahmen von Schlüsselzielen. Die beiden werden zusammenarbeiten, um erstklassige Lösungen zu liefern, die spezielle Projektanforderungen erfüllen und damit Kunden im Nahen Osten höchste Servicequalität bieten.

NERA hat umfassende Erfahrung in der Implementierung und Wartung komplexer ATM-Systeme in Saudi-Arabien. Durch die Ergänzung um die Sprachkommunikationssysteme und Advanced Automated Tower Lösungen von Frequentis bringt diese Partnerschaft eine Erweiterung ihres Portfolios.

"Als innovativer Anbieter von technischen Lösungen und Dienstleistungen möchten wir die Zukunft der Luftfahrt im Nahen Osten transformieren, mit dem Ziel, die betriebliche Effizienz zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und grüne Zielvorgaben zu erreichen, und gleichzeitig internationale Luftfahrtstandards einzuhalten. Zusammen mit Frequentis können wir diese Vision verwirklichen, mit der Lieferung innovativer Lösungen, die die Anforderungen des Luftraums Saudi-Arabiens und des Nahen Ostens erfüllen. Wir sehen diese Partnerschaft als ersten Schritt einer deutlich weitreichenderen Zusammenarbeit und freuen uns, diese in naher Zukunft zu erweitern und weitere ATM-Lösungen und ein größeres geographisches Gebiet abzudecken", sagt Eng. Khalid Attiad, NERA CEO.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Frequentis AG
Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien
Land: Österreich

