Die Aktien von Infineon haben nach Quartalszahlen und Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 an ihren starken Vortag angeknüpft. Der Chiphersteller traut sich nach einem überraschend guten Jahresendspurt für das neue Fiskaljahr weiteres Wachstum zu. Die DAX-Aktie hat im Tagesverlauf deutlich an Fahrt aufgenommen. Mit einem Plus von rund acht Prozent mehr als 33 Euro liegt das Infineon-Papier am Nachmittag an der Spitze des Leitindex. Über die Jahreszahlen und den Ausblick von seinem Depotwert ...

