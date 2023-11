Die Tesla-Aktie hat am Dienstag von den besser als erwarteten US-Inflationsdaten profitiert und sich mit einem Plus von 6,1 Prozent aus dem Handel verabschiedet. Am Mittwoch notiert die Aktie vorbörslich ebenfalls im Plus und kratzt nun an der 50-Tage-Linie. Über die weitere Kursentwicklung gehen die Meinungen weit auseinander.Nachdem etwa am Montag die HSBC ein Kursziel von nur 146 Dollar und eine Verkaufsempfehlung für das Papier aussprach, präsentierte sich die Deutsche Bank am Dienstag bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...