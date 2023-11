Bei Kapsch TrafficCom kam es im 1.Halbjahr 2023/24 durch die Einigung im Schiedsverfahren mit der Bundesrepublik Deutschland zu einem Mittelzufluss von 79 Mio. Euro, was sich positiv auf das Ergebnis auswirkte. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) erhöhte sich von 5 Mio. auf 73 Mio. Euro. Der Umsatz erreichte im ersten Halbjahr 266 Mio. Euro und lag damit um 1 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Die in Wien und Athen gelistete Austriacard Holdings hat den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2023 um 13,1 Prozent auf 261,5 Mio. Euro gesteigert. Das EBITDA erreichte einen Wert von 36,5 Mio. Euro (Vorjahresperiode 32,7 Mio. Euro). Der Nettogewinn nach Steuern für den Zeitraum stieg um 33,2 Prozent auf 14,6 Mio. Euro. (Der Input von BSNgine ...

